بعد أحداث السوبر.. عقوبات "صارمة" من اتحاد الكرة المصري للأهلي والزمالك

الأحد, 23 شباط 2020 الساعة 10:23 | رياضة, كرة القدم

بعد أحداث السوبر.. عقوبات

جهينة نيوز

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات الخاصة بأحداث مباراة كأس السوبر المصري الذي جمع الأهلي والزمالك يوم الخميس الماضي.

وجاءت العقوبات في ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.

وقررت اللجنة القرارات التالية:

إيقاف كل من محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

وتغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

ومنع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وخسر الأهلي لقب السوبر المصري أمام الزمالك يوم الخميس بركلات الترجيح 4-3 في الإمارات.


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