مركز لخدمة المواطن في جديدة يابوس وآخر في دير عطية

الأحد, 23 شباط 2020 الساعة 10:17 | شؤون محلية, أخبار محلية

مركز لخدمة المواطن في جديدة يابوس وآخر في دير عطية

جهينة نيوز

أكد مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي المهندس عبد الرزاق ضميرية أن محافظة ريف دمشق تستمر بمتابعة تنفيذ خطتها لافتتاح مراكز خدمة المواطن لتشمل جميع مناطق المحافظة، حيث قامت المديرية بالتنسيق مع مجلس مدينة ديرعطية بتخصيص مكان داخل المجلس المحلي لافتتاح مركز لخدمة المواطن. ولفت لصحيفة الثورة إلى أنه تم تجهيز مركز خدمة المواطن في المركز الحدودي في جديدة يابوس بالأجهزة الخاصة والحواسيب والطابعات، ليتم وضعه بالخدمة خلال الفترة القريبة القادمة. من جهته أشار رئيس مجلس مدينة دير عطية المهندس زهير عبدالله إلى أن مركز خدمة المواطن في دير عطية سيعمل على مدار الساعة، وخاصة أن مجلس المدينة عمل على توفر الكهرباء طوال اليوم من خلال تجهيزات تأمين الكهرباء من الطاقة البديلة، كما سيتم خلال الفترة القريبة القادمة إدراج المركز في الخطة لتنفيذه في المرحلة المقبلة.


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