تكلفته11 مليار ليرة ويؤمّن 400 فرصة عمل.. معمل للأدوية في أم الزيتون بالسويداء

جهينة نيوز

كشف الدكتور فداء علي المدير العام للشركة الطبية العربية للأدوية / تاميكو/ أن الشركة وضمن خطة إعادة البناء والإعمار قد وقّعت محضر اتفاق مع الشركة العامة للبناء والتعمير/ للمباشرة بتنفيذ الأعمال الإنشائية لإشادة معمل للأدوية في المنطقة الصناعية بأم الزيتون في محافظة السويداء لافتاً إلى أن قيمة الأعمال الإنشائية التي تم الاتفاق عليها تبلغ 5 مليارات و54 مليون ليرة سورية، وسيتمّ البدء بالتنفيذ من قبل الجهة المبرم الاتفاق معها بعد المصادقة من قبل مجلس الوزراء.

ونوه بأن الشركة الطبية العربية للأدوية تقصدت أن ينفذ هذا المشروع من قبل جهة من جهات القطاع العام داعياً إلى الإسراع في تنفيذ هذا المشروع في مدده العقدية المحددة باعتبار أن أي تأخير في الإنجاز سيؤثّر على الجدوى الاقتصادية للمشروع بشكل عام وذلك نظراً للارتفاعات المتلاحقة في الأسعار وخاصة المواد الأولية والآلات وعلى تأمين حاجة السوق المحلية من الأدوية الوطنية، وبيّن الدكتور علي أنه تم تخصيص الشركة بمساحة 53 دونماً في القطاع رقم /6/ بالمنطقة الصناعية في أم الزيتون بمحافظة السويداء لإقامة هذا المعمل الذي يشمل مختلف الاصناف /كبسولات، أقراص، شراب جاف، شراب سائل، أمبولات، قطرات، تحاميل، مراهم، من خلال 15 خطاً للإنتاج، إضافة إلى تخصيص مساحة تقدّر بعشرة آلاف متر مربع لإقامة معمل لأغذية الأطفال.

ولفت مدير الشركة إلى أن التكلفة التقديرية للمعمل تقدّر بـ 11 مليار ليرة سورية بأسعار دراسة الجدوى الاقتصادية السابقة ويمكن أن يؤمّن حوالي 400 فرصة عمل، وفي السياق ذاته أشار إلى أن الشركة قد حصلت على صالتين من الشركة العامة للآلات الزراعية والجرارات في حلب لأجل تركيب وتشغيل خط لتعبئة الكحول وخط لإنتاج المعقمات الطبية وتبلغ الكلفة التقديرية للمعدات اللازمة إضافة لتأهيل الصالتين المذكورتين آنفاً بحدود 350 مليون ليرة وتم إنجاز الإضبارة الفنية للتأهيل مع فرع مؤسسة الإسكان العسكرية في حلب وسيتم توقيع العقد وأمر المباشرة في العمل خلال الأسبوع القادم ويتوقّع أن يبدأ إنتاج الخطين مع نهاية النصف الأول من العام الحالي.

صحيفة الثورة