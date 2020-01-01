الخارجية الأمريكية تتهم روسيا بنشر معلومات حول مسؤولية الولايات المتحدة في انتشار كورونا

جهينة نيوز:

زعم مسؤولون أمريكيون أن موسكو تحاول " زرع الشقاق " من خلال نشر معلومات مضللة عن فيروس كورونا " و دور الولايات المتحدة في إنشائه و ردها العالمي .

حيث اتهم مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية موسكو بوقوفها وراء حملة على الإنترنت لإلقاءاللوم على الحكومة الأمريكية بشأن "كورونا ".

صرح المسؤولون لوكالة فرانس برس أن الأمة الأجنبية تستخدم "شخصيات كاذبة" لنشر نظريات المؤامرة حول الفيروس ، بما في ذلك أن الفيروس هو محاولة الولايات المتحدة "لشن حرب

اقتصادية على الصين" وأنه يمكن أن يكون سلاحاً بيولوجيًا نشرته وكالة المخابرات المركزية تنشر الرسائل المعادية للصين".

و يضيف المسؤولون " يبدو أن الرسائل موزعة عبر آلاف الحسابات عبر الإنترنت ، ويديرها أشخاص وليس روبوتات ،والتي تنشر رسائل مماثلة بلغات متعددة ويمكن أن "ترتبط بالوكلاء الروس".

يزعم التقرير أن العدد غير المعروف من الحسابات تلقى جميعها " كارت بلانش" من الحكومة الروسية ليقولوا كل ما بوسعهم لإلحاق الضرر بسمعة الولايات المتحدة.

يقول فيليب ريكر ، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لأوروبا وأوراسيا ، إن نية روسيا في هذا الجهد هي "تقويض المؤسسات والتحالفات الأمريكية من الداخل".

المصدر RT English