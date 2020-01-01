أبراج الأحد 23 شباط مع سمر عمران

جهينة -خاص

مولود23 شباط: معظم مواليد اليوم لديهم حاسة سادسة قوية ولايهتمون للأشياء غير الضرورية.. يحب مولود اليوم قضاء وقته في أماكن غير تقليدية.. ومعظمهم يتعود على القانون ويكره الكذب والخداع.. دائماً يحاول تهدئة النفوس.. وهو شخص هادئ وواقعي ومهذب.. لكن لايخلو من الطرافة والمرح..

حظك للأيام القادمة: هناك استحقاقات كبيرة على برنامج العمل فلا تحرق المراحل، وفي الوقت ذاته اهتم جيداً بعملك لأن الفرج قادم.. تسيطر الأمور القانونية وللبعض كفة القضاء تميل لمصلحتهم هناك مال مشترك إرث أو بيع أو شراء.. وللبعض أعمال خارج القطر وللبعض انتقال من مكان السكن أو عقارات.. حظ سعيد.

الحمل:

نهارك غير محصّن وبطيء وتشعر أن من حولك كذلك بطيء.. انتبه من الدخول في منافسة.. تتعرض لعرقلة وخيبة أمل... نظم أمورك وراجع الواقع بصبر وترجم أي مشكلة إلى خطة ذكية.. الزهرة تساعدك على الحركة والتواصل والزيارات، لكن المطلوب انتبه لنفسك ولعائلتك قليلاً.

الثور:

طمأنينة وفرح حتى لو لم تطلبه.. اعتراف بالجميل ممن حولك.. اليوم أنت مركز زوبعة وتلعب دوراً بالمصالحة وتحتاج دعم الآخرين لذلك تتواصل معهم.. تأسف لعدم لقاءك الأصدقاء لكن لامشكلة، قد تأتيك مساعدة من قريب أو زميل.

الجوزاء:

تتوتر الأجواء.. من المحتمل أنك على موعد مع مسؤولية كبيرة.. انتبه فبسبب العصبية قد لاتقدم على عملك بشكل جيد.. قد تمر بأزمة عابرة لكنها لا تترك ذيولاً مهمة، مع ذلك استمر بواجبك حتى لو كنت مريضاً قم بأفضل ماعندك.

السرطان:

نهارك حافل.. تعيش لحظات فرح وشوق.. يوم إيجابي يشدك السفر والثقافات الجديدة.. يوم ناجح لتحقيق أهدافك.. قد يكون هناك أمور مستعجلة أو زوار أو قصة قانونية يمكنك تحريكها وطلب لمساعدة.

الأسد:

منذ الصباح تجتمع طاقتك وتركيزك لأن اليوم أفضل من الأمس.. تتداخل الأحداث، ومن المحتمل أن تشارك بورشة عمل أو تجد نفسك في قضية ملحة أو تعتني بصحتك أو بصحة شخص وتصحح أخطاء البعض.. للبعض مكسب مالي واستحقاقات.. أكّد على أوراقك.

العذراء:

فرصة للتفاهم وتستعيد الشريك سواء أكان عاطفي أو عملي.. مصالحة.. لا تتذمر من عرقلة أو ركود وجرّب أن ترتاح لوجود جهة متعاونة معك لتغير السيناريو لمصلحتك.. انتبه من مخالفة قانونية.

الميزان:

اليومان السابقان كانا أكثر شهرةً وحظاً، أمّا اليوم فللعمل، لكن لاتتعب جسدك كثيراً، ومزاجك ليس بأفضل حالاته، ربما هناك كآبة لذلك اطلب المساعدة.. عنوان نهارك الحركة.

العقرب:

يوم أفضل من اليومين السابقين.. تقدم على خدمات كثيرة وتنتظرك أمور جيدة.. نشيط لديك ترفيه ومرح ومعارف وتسلية وأخبار تخصّ الأولاد.. فرصة مادية أو معنوية.. صحوة وضمير وأنت صاحب الميزان وصوتك مسموع.

القوس:

من غير المفيد الدخول في منازعات.. قد يطلب منك المساعدة في إيجاد حل لمشكلة عائلية أو مهنية أو هاتف مستعجل.. متطلبات يومية تشغلك.. ابق هادئاً.. اليوم هناك عرقلة أو تأجيل.

الجدي:

سفر قصير أو مقابلة.. رتّب أوراقك إن كنت طالباً.. نهار مناسب وزيارات ونشيط بالحركة.

الدلو:

يتركز اهتمامك على تقديم إنجاز مهم وقد يكون هناك تجارب صعبة ومسائل مالية وتفاوض بموضوعية ولا تقبل بأي نتيجة لأنّ نهارك يساعدك على استرداد دين أو هدية أو دفع دين.. تحرك بثقة وانتبه لصحتك.. اليوم لديك عمل كثير.

الحوت:

القمر في برجك.. نهار مهم وثمين الفرص.. قادر على تخطي أي صعوبة وإثبات قدراتك لمن حولك.. أنت أهل للثقة ويتحسن وضعك على كل الصعد.. النهار سيساعدك على تمرير بعض الأمور ويعطيك حظاً من دون حساب.