رئيس الموساد و ضابط رفيع في جيش العدو زارا مشيخة قطر

جهينة نيوز:

زار رئيس الموساد و قائد المنطقة الجنوبية في جيش العدو الاسرائيلي مشيخة قطر مطلع الشهر الحالي و ذلك بحسب ما افادت به وسائل اعلام العدو.

و ذكر موقع "والاه" العبري أن رئيس الموساد وقائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، زارا بداية الشهر الجاري، بشكل سري دولة قطر، واجتمعا هناك برئيس جهاز الاستخبارت القطري، ومستشار الأمن القومي لأمير قطر، وشارك في هذا الاجتماع السفير محمد العمادي.

و يذكر ان مشيخة قطر كانت اول دول خليجية اقامت علاقات مع كيان العدو الاسرائيلي و تستضيف على اراضيها ممثلية تجارية لكيان العدو الاسرائيلي.