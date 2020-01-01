شركة روسية تبيع قطع غيار للمركبة الفضائية التابعة لشركة "بوينغ" الامريكية

جهينة نيوز:

أفادت شركة الطائرات العالمية"بوينغ"، بأنها ستقوم بشراء وحدة تحويل الطاقة من الشركة الروسية (Zao Orbita)، لاستخدامها في مركباتها الفضائية "ستارلاينر".

وأضاف عملاق الفضاء الأمريكي، يوم السبت، أنه يستخدم وحدة تحويل الطاقة التي تنتجها الشركة الروسية، لدعم عملية التحام المركبات بمحطة الفضاء العالمية، حيث توفر هذه القطع إمكانية نقل الطاقة من المحطة إلى المركبة الفضائية "ستارلاينر" الخاصة بشركة "بوينغ" أثناء الالتحام، كما أن المنتج يعد متوافقا مع برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وأشارت "بوينغ"، إلى أن المنتج المصنع من قبل شركة (Zao Orbita)الروسية، تم استخدامه لمدة 20 عاما في محطة الفضاء الدولية، وأنه تم تصغير حجمه ليتناسب مع حجم المركبة الفضائية "ستارلاينر".

جدير بالذكر، أن شركة "بوينغ"، قامت بتطوير المركبة الفضائية "ستارلاينر"، بالتعاون مع برنامج الطاقم التجاري التابع لـ"ناسا"، بهدف نقل الطاقم الفضائي إلى محطة الفضاء الدولية، غير أن رحلتها الأولى التجريبية فشلت بالوصول إلى المحطة الدولية بسبب خلل في برنامجها.

المصدر: RT