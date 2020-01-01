توزيع الاقنعة الواقية ومحاليل الغسيل مجانا في ايران

جهينة نيوز:

أعلن رئيس هيئة الامناء في الاقتصاد بالعملة الصعبة بعلاج المرضى، اننا نشترى جميع الاقنعة الواقية التي تنتجها الشركات الايرانية ونضعها تحت تصرف وزارة الصحة لتوزيعها مجانبا بين الأسر في كل انحاء البلاد.

وقال يوسفي: ان هيئة الامناء تبادل الى شراء جميع منتجات الاقنعة من الشركات الايرانية وتضعها تحت تصرف وزارة الصحة لتوزيعها مجانا بين الأسر في جميع انحاء البلاد.

وصرح: من خلال التوزيع المجاني للأقنعة الواقية في طهران، وفضلا عن ايجاد الهدوء في أجواء المجتمع، يتم القضاء على موضوع الاسترباح والإخلال بالنظم الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وسيتم من خلال التنسيق مع الدائرة العامة للمعدات الطبية بمنظمة الأغذية والأدوية، الاعلان عن منع بيع وشراء الاقنعة في الصيدليات قريبا.

وأكد يوسفي ان الاقنعة التي شراؤها سيتم توزيعها بين المواطنين من خلال دور الصحة ومراكز الخدمات الصحية ومواقع السلامة والوحدات الصحية في البلاد برفقة حزمة تعليمية ومحلول للغسيل، مع منح الاولوية للمحافظات التي سجلت فيها حالات الاصابة بـ"كوفيد19"، وبعد ذلك يتم توزيعها بشكل متزامن في سائر المحافظات.