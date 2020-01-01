اردوغان يعترف بسقوط قتلى اتراك في ليبيا و يزعم تحييد ليبيين

جهينة نيوز:

قال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده تحارب قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر في ليبيا، معترفاً بسقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.

وأضاف ارغدوان: "نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري (في اشارة للارهابيين السوريين) في ليبيا نحارب قوات حفتر، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا حيدنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر".

وأكد الرئيس التركي أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا "ليست مغامرة" ولا "خيارا عبثيا"، مضيفا أنه "إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا".

وكانت صحيفة "حرييت" التركية نقلت عن أردوغان مطلع فبراير قوله، إن تركيا أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا في المعارك.