السلطات الفرنسية تطلق حملة ضد "البق"

السبت, 22 شباط 2020 الساعة 18:23 | منوعات, منوعات

السلطات الفرنسية تطلق حملة ضد

جهينة نيوز:

أطلقت الحكومة الفرنسية حملة لمحاربة بق الفراش بعد انتشاره من جديد بين السكان، ليشكل مشكلة حقيقية في البلاد.

وكانت فرنسا قد تخلصت من مشكلة “بق الفراش” بشكل كامل في الخمسينيات من القرن الماضي، لكنها عادت للظهور اليوم، ما شكل إزعاجا للسكان.

وأطلقت الحكومة الفرنسية، بحسب موقع “سي إن إن” حملة لمحاربة انتشاره، وخصصت موقعا إلكترونيا لتقديم النصائح، وخطا ساخنا للمعلومات والاتصال، وأشار الموقع إلى مجموعة من التدابير الصارمة التي يجب اتباعها لمنع انتشاره مع عبارة “يمكننا أن نتأثر جميعا”.

ومن بين الإجراءات الموصى بها لمنع الإصابة، غسل الملابس المستعملة بمعدل 60 درجة مئوية أو أعلى قبل ارتدائها، وتنظيف الأثاث المستعمل بحرارة جافة قبل نقله إلى المنزل، يُنصح ضيوف الفنادق بتخزين أمتعتهم على الرفوف بدلاً من وضعها على الأرض والتحقق من السرير والفراش والمناطق المظلمة الأخرى قبل استخدامها.

وتتغذى الطفيليات التي يطلق عليها علميا اسم “Cimex lectularius” على دم الإنسان، ويمكن لكل واحدة أن تعض الإنسان ما يصل إلى 90 مرة في ليلة واحدة، مما يترك قروحًا مماثلة للسعات البعوض.

المصدر: سبوتنك


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