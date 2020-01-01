التربية توافق على تعيين 1331 ناجحاً بالاختبارات التي أعلنت عنها مؤخراً

جهينة نيوز:

وافقت وزارة التربية على تعيين ما تبقى من الناجحين بالاختبارات التي أعلنت عنها مؤخرا من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة وعددهم 1331 ناجحاً.

وبينت الوزارة في إعلان لها اليوم أنه تمت الموافقة على تعيين 36 من الناجحين من الفئة الخامسة لدى المؤسسة العامة للطباعة و 13 من الفئة الرابعة و 554 من الفئة الخامسة في مديرية تربية درعا أما في السويداء فتمت الموافقة على تعيين 13 من الفئة الرابعة و 74 من الفئة الخامسة وفي مديرية تربية حمص 17 من الفئة الثالثة وتعيين 145 من الفئة الثالثة و 10 من الفئة الخامسة في مديرية تربية الرقة.

أما في تربية الحسكة فتمت الموافقة على تعيين 50 من الفئة الثالثة و 150 من الفئة الخامسة وفي تربية دير الزور تم تعيين 50 من الفئة الرابعة و 219 من الفئة الخامسة.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع على التفاصيل من خلال مراجعة ديوان المؤسسة العامة للطباعة ومديريات التربية بالمحافظات.