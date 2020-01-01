ترامب يعين أردنية مستشارة للأمن الداخلي

جهينة نيوز:

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعيين السياسية من ولاية فلوريدا ذات الأصول أردنية جوليا نشيوات للعمل كمستشارة جديدة لشؤون الأمن الداخلي.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن نشيوات ستعمل مرة أخرى مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين في البيت الأبيض، وقد عملا سويا في وقت سابق بوزارة الخارجية الأمريكية، وتولى أوبراين وقتها منصب مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون تحرير الرهائن، وتميزت نائبته السابقة نشيوات في مجال تحرير الرهائن الأمريكيين بالخارج، بحسب ما نقلته صحيفة "بوليتيكو".

كما تولت نشيوات منصب القائم بأعمال مبعوث الرئيس لشؤون تحرير الرهائن بعد مغادرة أوبراين المنصب ليتولى مهمة مستشار الأمن القومي لترامب.

ثم شغلت نشيوات سابقا منصب نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيليرسون ومنصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، وعدة مناصب في الإدارة الأمريكية.

وعملت نشيوات، قبل توليها منصبها الجديد، في مكتب حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتس، وترأست مقاومة الكوارث الطبيعية وتنسيق استجابة المؤسسات المختلفة بالولاية للكوارث الطبيعية.

وخدمت السياسية ذات الأصول الأردنية، في الجيش الأمريكي برتبة نقيب متخصصة في مجال المخابرات العسكرية، وبعثت في مهمة إلى العراق كمستشارة للحاكم المدني والعسكري المؤقت في العراق، بول بريمر، عام 2003.

وحصلت نشيوات التي تنحدر من مدينة السلط وسط الأردن، على درجة الدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان"، قال مقربين منها أنها تتكلم اللغة العربية بطلاقة رغم ولادتها ونشأتها في الولايات المتحدة.

وفي دورها الجديد، ستترأس نشيوات مهام حماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية، وتقوية الدفاع السيبراني والتعامل مع الكوارث الطبيعية.