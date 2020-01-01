بقيمة حوالي 715 مليون دولار.. أمريكا تخسر آلاف قطع السلاح في سورية!

جهينة نيوز:

كشفت صحيفة أمريكية عن إمكانية فقدان آلاف قطع السلاح الأمريكي في سورية.

وجاء في "ميلتري تايمز" أن الولايات المتحدة قد تكون فقدت ما قيمته حوالي 715 مليون دولار من الأسلحة التي كانت (الولايات المتحدة) تمد حلفاءها من ميليشيات مسلحة في سورية بها وقد يكون بعضها مسروقا.

وثمة أسباب أخرى وراء فقدان بعض الأسلحة التي تم تقديمها إلى حلفاء الولايات المتحدة من الميليشيات المساحة في سورية. فمثلا، وضع أكثر من 4 آلاف قطعة سلاح منها المدافع الرشاشة، في الحاويات غير المحمية وهو ما تسبب في إتلافها.

وحسب رأي الصحيفة ليس مستبعدا أن يكون مسلحون آخرون استولوا على بعضها حين اقتحموا مستودعات تحوي أسلحة المسلحين الذين تدعمهم الولايات المتحدة.