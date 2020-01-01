ضمن التصفيات الآسيوية.. منتخب سورية لكرة السلة للرجال يلتقي نظيره السعودي

جهينة نيوز:

يلتقي منتخب سورية لكرة السلة للرجال مع منتخب السعودية في صالة الجوهرة بمدينة جدة، غداً ضمن النافذة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة آسيا التي ستقام في مدينة بنغالور الهندية العام القادم.

وكان منتخبنا الذي يلعب ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات إيران وقطر والسعودية افتتح مشواره بالتصفيات بالخسارة أمام منتخب إيران بنتيجة 48-94 نقطة وذلك في المباراة التي جمعتهما في العاصمة الإيرانية طهران.

وشهدت المباريات الافتتاحية للتصفيات ضمن النافذة الأولى، أمس الأوّل، فوز كوريا الجنوبية على إندونيسيا 109-76 نقطة في المجموعة الأولى ونيوزلندا على أستراليا 108-98 نقطة ضمن المجموعة الثالثة والسعودية على قطر 68-57 نقطة وخسرت فلسطين أمام كازاخستان، أمس، بفارق ثلاث نقاط 76-79 نقطة بينما فازت الأردن على سيرلانكا 100-45 نقطة في المجموعة السادسة ولحساب المجموعة الرابعة فازت البحرين على الهند 68-67 نقطة ولبنان على العراق 87-68 نقطة .

وتضمّ التصفيات ست مجموعات يتنافس في كل واحدة منها أربعة منتخبات حيث سيتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة في ختام التصفيات الآسيوية إلى بطولة آسيا ليكون مجموع المتأهلين اثني عشر منتخباً، بينما تلعب المنتخبات التي تحل في المركز الثالث في المجموعات الست دورياً من مرحلة واحدة يتأهل منها أربعة منتخبات إلى كأس آسيا ليكون المجموع الكلي 16 منتخباً.