الوثبة والجيش في مواجهة الكويت وهلال القدس في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

جهينة نيوز:

يلتقي ممثلا الكرة السورية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم الحالي الوثبة والجيش مع الكويت الكويتي وهلال القدس الفلسطيني على التوالي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بعد غد.

وأنهى الفريقان الجولة الأولى من البطولة بالنتيجة ذاتها بالتعادل سلباً مع منافسيهما، فقد تعادل الوثبة مع الفيصلي الأردني خلال المباراة التي جمعتهما، الإثنين الماضي، في العاصمة الأردنية عمان في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً الأنصار اللبناني فيما تعادل الجيش مع المنامة البحريني خلال لقائهما بإمارة الشارقة ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً العهد اللبناني.

ويدخل الوثبة الذي يخوض هذا الاستحقاق الآسيوي للمرة الأولى بتاريخه بعد أن توج بلقب بطولة كأس الجمهورية للموسم الماضي بطموح الفوز ولا سيما في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه في الدوري المحلي فهو بالمركز الثاني حتى الآن بعد انقضاء 14 مرحلة منه فيما يدخل الجيش بطل الدوري العام الماضي اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه على الوحدة الأربعاء الماضي في قمة مباريات المرحلة 14 حيث يطمح بتكرار إنجاز 2004 حين توج باللقب الأول للبطولة الآسيوية على حساب جاره الوحدة.

وتقام البطولة وفق النظام الجديد الذي اتبعته لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي منذ عامين والذي ينص على فصل أندية غرب آسيا عن شرقها حيث يتأهل فريق من غرب آسيا ليقابل بطل الملحق الإقليمي للمناطق الجغرافية الآسيوية الأخرى في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.