بجهود نوعية.. إعادة إصلاح المحطة المشتركة في منطقة مسكنة

جهينة نيوز:

بجهود نوعية وتقنية عالية أعاد فنيو الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات ـ السورية للشبكات ـ إصلاح وتأهيل المحرك المساعد في المحطة العائدة للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي والتي تروي الأراضي الزراعية في منطقة مسكنة .

وخلال تفقده، اليوم، المحطة حيث تم وضعها بالاستثمار وبدأ الضخ التجريبي للمياه في القناة الرئيسة، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ضرورة استكمال تأهيل الأجزاء المتبقية لإعادة الحياة إلى كامل الأراضي الزراعية في المنطقة، ونوه بجهود فنيي السورية للشبكات التي استطاعت إصلاح ما خربه الإرهابيين.

بدوره، أوضح الدكتور معتز جمران المدير العام للسورية للشبكات أن عملية إصلاح المحطة وإعادتها للعمل أولوية لفرع الشركة في المنطقة الشمالية نظراً لأهميتها في إرواء وإحياء الأراضي الزراعية، علماً أنّ المحطة خرجت من الخدمة منذ العام ٢٠١٧ بسبب الاعتداءات الإرهابية وقد تم إصلاح المحرك وإعادة تأهيل المساعد رقم(١) باستطاعة ١،٥ ميغاواط ١١ مع لوحة التحكم المسؤولة عنه، مشيراً إلى أنه سيتم خلال فترة قصيرة الانتهاء من إصلاح المحرك الرئيس باستطاعة ٧،٥ ميغاواط كيلو فولت لوضعه بالخدمة.