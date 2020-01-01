الأمن الجنائي في حلب يقبض على سارق ويستعيد ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ليرة سورية

جهينة نيوز:

ادّعى أحد المواطنين إلى فرع الأمن الجنائي في حلب بسرقة مبلغ مالي من منزله الكائن في حي سيف الدولة بحلب من قبل شخص مجهول.

ومن خلال جمع الأدلة والمعلومات، تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب من معرفة السارق وإلقاء القبض عليه وتبين أنه يدعى ( محمد . ب )، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على الدخول إلى منزل المدّعي بواسطة مفتاح مطابق أثناء غيابه عن المنزل، وسرقة مبلغ مالي وقدره ( 3.800.000 ) ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف ليرة سورية.

وذكرت وزارة الداخلية في منشور لها على الـ"فيسبوك" أنه تم استرداد المبلغ وتسليمه إلى صاحبه أصولاً، وأنه يجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.