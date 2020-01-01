منعا للتلاعب وسرقة الخبز أو المخصصات.. بدء العمل بالمخابز الساعة 5 صباحاً والبيع في السابعة!

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتحديد العمل بالمخابز الخاصة والعامة العاملة بنظام الإشراف عند الساعة الخامسة صباحا.

وحسب القرار ونقلا عن سانا اليوم يعاقب مخالفو هذا القرار وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أوضح في تصريح لسانا أن الوزارة حددت بداية عمل الكوادر في جميع المخابز التموينية عند الساعة الخامسة صباحاً حيث يبدأ البيع من الساعة السابعة صباحاً إلى أن ينتهي المخصص اليومي من مادة الدقيق دون تحديد موعد زمني مشيرا إلى استمرار عمل المخابز الآلية وجميع المخابز ذات الكميات الكبيرة من المخصصات كما هو عليه دون أي تغيير.

وبين شعيب أن هدف القرار هو منع عملية التلاعب أو سرقة الخبز أو المخصصات والتركيز على جودة الخدمة المقدمة للمواطن وتأمين المادة ولاسيما أنها كانت تفقد في الصباح بسبب القيام بعملية الخبز ليلا والانتهاء عند الساعة السادسة صباحا لافتا إلى أن مخصصات الأفران من مادة الدقيق لم تتغير وإنما التغيير طرأ فقط على موعد البدء بالعجن وإنتاج مادة الخبز.

بدوره الدكتور جليل إبراهيم مدير الشركة العامة للمخابز لفت في تصريح مماثل إلى أن عملية الإنتاج أصبحت الآن أمام أعين المواطنين الذين باتوا شركاء في عملية الرقابة على العملية الإنتاجية والحد من التلاعب بإنتاج المادة وهدر مستلزمات الإنتاج كـ “الطحين والخميرة والمازوت” التي كانت تسرق في بعض الأحيان مشيرا إلى أن هناك مناطق فيها بعض ضعاف النفوس يتلاعبون بإنتاج هذه المادة في الليل دون مراقبة أحد.

وحسب إبراهيم فإن هذا القرار معمول به في محافظة حلب منذ 20 عاما ولم يتم تلقي أي شكاوى من أحد معتبرا أن من يثير ضجة حوله هم المتضررون منه.

وحول الأفران التي تتطلب آلية عملها الاستمرار على مدار الساعة كالأفران الاحتياطية أكد إبراهيم أنه لم تتغير مواعيد تقديم خدماتها وهي ثابتة مشيرا إلى أنه بالإمكان إرسال الشكاوى حول الأفران عبر تطبيق “عين المواطن” على الانترنت أو الرقم 119