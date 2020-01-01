"فيسبوك" بحاجة لصوتك.. وأنت بحاجة للمال!!

جهينة نيوز:

قررت شركة فيسبوك تطبيقاً يمنح مستخدميه أموالاً وذلك عن كل مقطع صوتي تسجله لهم.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد بدأ فيس بوك مشروع يدعى Pronunciations وذلك ضمن تطبيق ViewPoints للأبحاث التي يجريها، وقد كان هذا التطبيق يتيح للمستخدمين الإجابة عن بعض الاستبيانات والحصول على المال فى المقابل، والآن سيتيح تقديم الصوت مقابل المال.

وبحسب التقرير، فمقابل كل مقطع صوتي مسجل سيقدم "فيس بوك" للمستخدم 200 نقطة، ويمكن استبدال كل ألف نقطة بمبلغ 5 دولارات، هذا يعني أن التسجيل الواحد قيمته 1 دولار تقريباً، أما عن شروط الانضمام للبرنامج فهي أنه متاح فقط للمستخدمين داخل الولايات المتحدة الأميركية ولمن أعمارهم 18 عاماً وما فوق ولديهم 75 صديقاً على "فيس بوك" أو أكثر، وسيتم تحويل المبلغ النقدي باستخدام PayPal.

فيما تشمل المقاطع المسجلة نطق عبارة "Hey Portal" وبعدها بضعة جمل بالإضافة للاسم الأول لبعض أصدقاء المستخدم، ومن الواضح أن "فيس بوك" يريد تطوير قدراته في مجال التعرف على الصوت وذلك لجهازه المنزلي Portal، فيما يعد "فيس بوك" أنه لن يربط تسجيلات المستخدم الصوتية بملفه الشخصي، كما أنه لن ينشر هذا النشاط مع بقية تطبيقات "فيس بوك" مثل "واتساب" و"انستجرام" من دون موافقة المستخدم.