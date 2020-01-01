الأردن حول حركة أسراب الجراد.. الرياح ما زالت تدفعها بعيدا عنا

جهينة نيوز:

كشف وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة اليوم السبت إن حركة الريح ما زالت تدفع أسراب ​الجراد​ بعيدا عن ​الأردن.

وذكرت الوكالة الأنباء الأردنية "بترا" نقلا عن الشحاحدة أن "الظروف الجوية السائدة ليست إيجابية لآفة الجراد والتي تنشط فوق درجة حرارة 16 مئوية".

وأعلن الوزير استعداد طواقم ​وزارة الزراعة​ وكذلك المؤسسات الحكومية للتعامل مع إمكانية وصول الجراد إلى الأردن، مشيرا إلى خطة وطنية للتعامل معها تتضمن الاستقراء الوقائي قبل وصول الجراد.

وأشار الشحاددة أنه "تفقد اليوم استعدادات الجهات المعنية بمكافحة الجراد، مبينا أن 120 مختصا في المكافحة مستعدون لمواجهة أي موجة من الجراد تدخل المملكة".

وقال الشحاحدة إن الأردن "يعمل ضمن تشاركية لمتابعة حركة أسراب الجراد التي تنتشر في مناطق قريبة من الأردن في ​المملكة العربية السعودية​ (​الرياض​، ​نجران​، القصيم)، واحتمالية انتشاره إلى ما بعد منطقة حائل التي تشهد حاليا مكافحة من قبل الأشقاء السعوديين".