إنجلينا جولي تنتقد المجتمع الدولي لعدم إيقافه الحرب على سورية

جهينة نيوز:

وجّهت الممثلة الأمريكية إنجلينا جولي انتقاداً للمجتمع الدولي بسبب تقاعسه في انهاء الحرب على سورية، معدّةً أن تكلفة التقاعس وعدم التحرك كانت باهضة جداً.

وكتبت جولي في مجلة "تايم" الأمريكية مقالة بعنوان: "تكلفة التراخي والتقاعس وعدم التحرك في سورية باهظة"، وذكرت أنها زارت مخيمات للاجئين في الأردن بعد أشهر عدّة من عام 2011 وذكرت قصة أسرة سورية عبرت الحدود تحت جنح الظلام لتتجنب الحرب وأن أحد أبنائها فقد ساقه خلال الحرب على سورية.

وأضافت جولي أنها كانت تأمل أن تجبر هذه القصص الدول الكبرى والثرية على التدخل لوقف العنف، لكن إلى الآن وبعد ما يقارب العقد من الزمن، هناك جيل كامل من الأطفال تم تدمير براءته، وهناك ضرر لا يمكن إصلاحه في مجتمع متعدد الأعراق، وذهبت سنوات من استجداء المساعدة من دون أن تجد أي استجابة من أح