معتقلات وأسلحة متنوعة ووثائق من مخلفات الإرهابيين في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي الغربي

السبت, 22 شباط 2020 الساعة 12:08 | شؤون محلية, أخبار محلية

معتقلات وأسلحة متنوعة ووثائق من مخلفات الإرهابيين في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي الغربي

أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا