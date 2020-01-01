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معتقلات وأسلحة متنوعة ووثائق من مخلفات الإرهابيين في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي الغربي
السبت, 22 شباط 2020 الساعة 12:08 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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