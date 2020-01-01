بسبب كورونا.. العراق ينصح مواطنيه بعدم السفر الى ايران ويغلق منفذ حدودي بينهما

جهينة نيوز:

نصحت السلطات الصحية في العراق اليوم السبت المواطنين العراقيين بعدم السفر إلى إيران لتجنب الإصابة بفيروس "كورونا" الذي ظهر هناك.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق عمر الوائلي في بيان صحفي إن "اجتماعات اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وحسب الأمر الديواني 55 لعام 2020 مستمرة وبوتيرة عالية لمناقشة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية الإضافية لمكافحة دخول الفيروس إلى البلاد".

وأضاف أن "اجتماع الأمر الديواني برئاسة وزير الصحة وعضوية الدوائر ذات العلاقة، فضلا عن هيئة المنافذ الحدودية اتخذت سلسلة من التوجيهات الملزمة منها أن يخضع المسافرون العراقيون الوافدون إلى الفحص من قبل المفارز الطبية المتواجدة في المنافذ الحدودية، ومنع استقبال المسافرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء خلال فترة (3) أيام للوقوف على آخر المستجدات بخصوص المرض".

وأشار الوائلي إلى أن "اللجنة المجتمعة تنصح العراقيين بعدم السفر إلى إيران حرصٱ على سلامتهم، وتأكيدها أن الحركة التجارية بين البلدين مستمرة شريطة إخضاع أصحاب المركبات (السواق) المعنيين بالتبادل التجاري للفحص الطبي واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة".

وتابع أن "ما تقدم من إجراءات ستلحقها إجراءات أخرى في ضوء المستجدات على أرض الواقع وبتنسيق عال مع منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة اتفقت في اجتماعها مع السفير الإيراني في العراق بتوجيه الدعوة لحضور وزير الصحة الإيراني للوقوف على آخر المستجدات الصحية وإجراءاتهم المتخذة والمعنية بفيروس كورونا، ليتسنى للجنة اتخاذ قرارات لاحقة وفق المعطيات والمستجدات الصحية".

من جهة أخرى أعلن مدير الجمارك في محافظة عيلام بجنوب شرقي إيران السبت، أن العراق أغلق منفذ مهران مع إيران نتيجة تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيران.

وأفاد بأن نحو ألف شاحنة تحمل سلعا إيرانية توقفت عند الحدود مع العراق.

وطلب مدير الجمارك من مدير دائرة الصادرات في وزارة التجارة الإيرانية إيقاف إرسال شاحنات التصدير نحو الحدود مع العراق حتى إشعار آخر.

المصدر: RT