عدد جرحى الجنود الأمريكيون بضربات ايران الصاروخية يرتفع إلى 110

جهينة نيوز:

كشفت وزارة الدفاع الأميركية امس الجمعة أن عدد الجنود الأميركيين الذين أصيبوا بارتجاجات دماغية باستهداف إيران لقاعدة عين الأسد في العراق الشهر الماضي ارتفع الى 110.

وهذه الحصيلة أكبر من تلك التي تم إعلانها في 10 شباط.

وقال البنتاغون في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إنه تم تشخيص إصابات جميع الجرحى بارتجاجات خفيفة في الدماغ، مضيفاً أن 77 منهم عادوا الى الخدمة.

وأضاف البيان أن 35 جندياً نقلوا الى المانيا لمزيد من التقييم، ولاحقاً تم ارسال 25 منهم الى الولايات المتحدة.

وكان دونالد ترامب أعلن في البداية عدم وجود إصابات في صفوف الجنود الأميركيين بعد الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة عين الأسد ليلة السابع إلى الثامن من كانون الثاني.

وأعلن البنتاغون لاحقا اصابة نحو 12 جندياً.

وأطلقت إيران صواريخ بالستية على القاعدة رداً على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بطائرة مسيّرة أميركي في الثالث من كانون الثاني في بغداد.