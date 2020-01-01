الجو متقلب بين الغائم جزئيا والغائم ماطر والحرارة إلى انخفاض

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا مع بقائها حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات خاصة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة وتضعف الفعالية الجوية ليلا في المنطقة الجنوبية والقلمون محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر في تلك المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا في المناطق الجنوبية والغربية بينما تكون جنوبية شرقية في منطقة الجزيرة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا تكون درجات الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة على الأجزاء الشمالية والغربية.