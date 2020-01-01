منع تصدير معدات الحماية الشخصية الطبية و"وفد النقد" يستمع أكثر مما يتحدث في لبنان

جهينة نيوز:

بعد الإعلان عن أول إصابة بفيروس "كورونا" في لبنان، قرر وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة منع تصدير أجهزة أو أدوات أو معدات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية.

وجاء في بيان صدر، اليوم السبت، أن هذا القرار هو لتدارك أي أثر سلبي قد يصيب صحة المواطنين من جرّاء عدم تأمين معدات الحماية الشخصية الطبية اللازمة، ونظراً لارتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الأخيرة.

ومن هذه الأدوات: القفازات المطاطية، كمامات الوجه أو أجهزة التنفس، الأقنعة الواقية للوجه.

وهنا لابدّ من الحديث عن وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت، وبدء المحادثات الرسمية مع السلطات اللبنانية، حيث يعدّ الحدث المالي والاقتصادي الأبرز الذي كان ينتظره اللبنانيون، لِما يحمله من أهمية وأبعاد تتصل بمستقبل البلاد السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي.

وتبيّن مما تسرّب عن اليوم الأول للمحادثات، أنّ وفد الصندوق كان مستمعاً أكثر منه متحدثاً، وقد اطّلع على الأفكار التي طرحها المسؤولون اللبنانيون حول الخطة التي يجري إعدادها لتكون بمثابة برنامج إنقاذ شامل.

ومن المتوقّع أن يعطي الوفد بعض الإجابات عن تساؤلات طرحها الجانب اللبناني. كذلك، قد يتأخّر بعض الإجابات على نقاط محددة، في انتظار أن يتشاور وفد الصندوق مع إدارته، على أن يعود بالإجابات لاحقاً.

وبحسب مصادر مطلعة، كانت خلاصة الاجتماع على النحو التالي: بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن المساعدة التقنية تعني أن على لبنان أن يعدّ خطّة إنقاذية يعلّق عليها الصندوق بعد قيامه بدراسة تقنية للخيارات المطروحة، استناداً إلى المعادلات والأرقام المالية الحقيقية، والخطّة التي أعدّت مسوّدتها تتضمن مجموعة محاور: الدين العام واستدامته، عجز المالية العامة (الإيرادات والنفقات)، النمو الحقيقي في السنوات المقبلة، الكهرباء، السياسات النقدية بعنوان أساسي يتعلق بتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، القطاع المصرفي وأزماته واقتراحات المعالجة.