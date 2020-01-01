لمنحه راحة كافية.. الزمالك يؤجل مباراته مع الأهلي

جهينة نيوز:

أبلغ رئيس الزمالك المصري، مرتضى منصور، الجهاز الفني لفريقه بقرار عدم مواجهة الأهلي، يوم الإثنين المقبل، مع وضع برنامج الإعداد لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وقام المدير الفني للزمالك، باتريس كارتيرون، بناء على قرار منصور، بمنح اللاعبين راحة، اليوم السبت، على أن تستأنف تدريبات الفريق يوم غد الأحد.

ويطالب الزمالك بتأجيل مباراته مع الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري، لمنحه فرصة كافية للراحة قبل مواجهة الترجي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث المدرب العام لنادي الزمالك، سامي الشيشيني، عن موقف ناديه إذا أصر اتحاد الكرة المصري على إقامة مباراة القمة أمام الأهلي في موعدها، حيث قال في تصريحات إذاعية: إذا أقيمت مباراة القمة في موعدها سنفكر في خوضها بالفريق الثاني، موضحاً أنّ فريقه يركز على دوري أبطال إفريقيا لأنها بطولة مهمة.

وتوّج الزمالك، الخميس الماضي، بلقب كأس السوبر المصري على حساب غريمة التقليدي النادي الأهلي، بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3، عقب التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، وشهدت اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين.