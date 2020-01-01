لا تأثير لقرار "FATF " على التجارة الخارجية أو سعر الصرف في إيران

جهينة نيوز:

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عن أن قرار مجموعة العمل المالي الدولية FATF بإعادة إدارج إيران بما يسمى "القائمة السوداء" لن يؤثر على التجارة الخاجية وسعر الصرف في البلاد.

وأوضح عبد الناصر همتي في تدوينة، مساء الجمعة، أن عداء أميركا وكيان الاحتلال الإسرائيلي بدأ مجدداً ضد الشعب الإيراني عبر معارضتهما خبراء مجموعة العمل المالي الدولية فيما يخص الخطوات التي اتخذتها إيران باتجاه مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، فيما تظهر كل بيانات المجموعة أن طهران تبنت خطوات مهمة في هذا الشأن.

وأضاف همتي أن هذا السلوك السياسي وغير المهني بدأ منذ صيف عام 2016، تارة عبر ذرائع غير مهنية بواسطة ممثلي أميركا وحلفائها بالمجموعة "فاتف"، وتارة أخرى عبر محاولات للتدخل في تقارير الخبراء، مبيناً أنّ إيران كما هو معلوم للشعب، تمكنت ورغم فترة الحظر الظالم وسياسات الضغوط القصوى ضد النظام النقدي والمالي، من إيجاد روابط نقدية ومالية مع العالم غير قابلة للحظر، خارج إطار مجموعة العمال المالي الدولية FATF، حجمت وبقدر كبير، التهديدات الناجمة عن العراقيل والعداء الأميركي.

وشدد همتي على أن البنك المركزي وبالتعاون مع كل القطاعات الاقتصادية سيواصل مساره في تلبية الاحتياجات التجارية للبلاد من دون كلل