شخصيات سلوفاكية.. ضرورة تحرير إدلب من الإرهابيين وأصدقاء سورية سيبقون إلى جانبها

جهينة نيوز:

تستمر المواقف الرسمية وغير الرسمية الداعمة لسورية، شعباً وحكومةً، في حربها ضد الإرهاب الذي يدعمه النظام التركي، ففي الأمس أدان الحزب الشيوعي السلوفاكي هذا الدور الوقح، مشيراً إلى أن ذلك يأتي انتقاماً من الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهابيين.

واليوم، جدد رئيس الحكومة السلوفاكية الأسبق يان تشارنوغورسكي موقف سلوفاكيا الداعم لسورية التي تدافع عن سيادتها ووحدة أراضيها وستنتصر على قوات الاحتلال الأجنبية.

وأشار تشارنوغورسكي في تصريح صحفي، إلى ضرورة تحرير إدلب من الإرهابيين، مشدداً على أن أصدقاء سورية سيبقون إلى جانبها في مواجهتها للقوات الأجنبية المحتلة.