مرتدياً الرقم 2.. صفاء هادي أول عراقي في تاريخ الدوري الروسي

جهينة نيوز:

أعلن نادي كريليا سوفيتوف، أحد أندية الدوري الروسي الممتاز، رسمياً عن انتقال لاعب وسط منتخب العراق ونادي الشرطة العراقي، صفاء هادي، إلى صفوفه.

ويمتد عقد اللاعب مع فريقه الجديد مدة عامين ونصف العام، وكانت وسائل إعلام روسية تداولت في الفترة الأخيرة أخباراً تفيد باهتمام فريق زينيت بطرسبورغ باللاعب العراقي، قبل أن يحضر اللاعب إلى موسكو ويجري الفحوص الطبية ويلتحق بمعسكر كريليا سوفيتوف المقام في إسبانيا.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام روسية، سيرتدي صفاء هادي البالغ من العمر 21 عاماً، الرقم 7، وهو الرقم ذاته الذي يرتديه اللاعب في صفوف منتخب العراق لكرة القدم.

وخاض هادي مع أسود الرافدين 26 مباراة دولية، كما لعب من قبل في صفوف أندية أمانة بغداد، والميناء، والزوراء، وأخيرا الشرطة، قبل الانتقال إلى صفوف كريليا سوفيتوف.

يذكر أن المرحلة المقبلة وهي المرحلة 20 من الدوري الروسي الممتاز ستنطلق يوم 28 شباط الحالي بعد توقف دام أكثر من شهرين ونصف بسبب عطلة الشتاء، وسيجمع لقاء افتتاح المرحلة فريقي كريليا سوفيتوف وأورينبورغ.