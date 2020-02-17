ساحات للبيع المباشر في ٨ مدن رئيسة في حماة

جهينة نيوز:

عممت محافظة حماة على مجالس المدن الرئيسة تخصيص ساحة أو أكثر ضمن الأحياء لتكون مركزاً للبيع المباشر بين المستهلك والمنتج من المزروعات أو المشغولات الحرفية والصناعية وغيرها.

وأوضحت المهندسة رائدة عاقولة عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلدان في محافظة حماة لصحيفة تشرين أن المحافظة أصدرت التعميم رقم ١٥٠٧ تاريخ 17/2/2020 وتم توزيعه على مدن سلمية ومصياف ومحردة والسقيلبية وحلفايا ووادي العيون وطيبة الإمام وتل سلحب لتحديد ساحات مناسبة يتم إشغالها من قبل المزارعين والحرفيين وعرض منتجاتهم للبيع المباشر بما يضمن خفض الأسعار وجودة المنتجات وإلغاء دور الوسيط وتوفير العمولة التي يتقاضاها لتصب في مصلحة المنتج والمستهلك.

وقال رئيس مجلس مدينة سلمية- المهندس زكريا فهد :خصص مجلس المدينة ساحة تزيد مساحتها على ٤٠٠ م٢ تتسع لأكثر من ٣٠ منتجاً زراعياً أو حرفياً وفي مكان قريب من مركز المدينة ويسهل الوصول إليه من قبل المستهلك والمنتج ومن المتوقع أن تكون الخدمات أوسع في حال نجاح التجربة التي تحد من الانتشار العشوائي ال «بسطات والمتجولين».

وأشار رئيس مجلس مدينة مصياف- المهندس سامي بصل إلى وجود أربع ساحات في أطراف مدينة مصياف تناسب التوزيع الجغرافي وتتراوح مساحتها بين ٥٠٠م٢ و١٠٠٠م٢ وتستوعب أكثر من ٢٠٠ منتج وسيتم تحديد مساحة الإشغال لكل منتج حسب النوع والحجم لتحقيق عدالة التوزيع وسهولة التسويق بعد إزالة الإشغالات منها وتجهيزها بأسوار لحمايتها ومنع السيارات من الدخول إليها.