أبراج السبت 22 شباط مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 22 شباط: حالم وناعم حركاته بريئة ورقيقة وصديق وفي ومتعاون ولبق جداً وطموح.. بسيط لايعاند لديه جاذبية أينما وجد ويعكس إشعاعات.... قد لايصدق البعض أنه يتمتع بالنشاط..

هاذ العام تجد نفسك أمام اهتمام وطاقة أكثر مع العائلة والأصدقاء وظهور جديد بالعمل.. فرصة حقيقة تتطلب انضباطاً وجهداً طويل المدى.. قد تسبب العلاقات الشخصية للبعض مشكلة ما بسبب تحويل مشترك أو ميراث وهناك أمر يتعلق بالأحبة.. تعطي وقتاً جديداً لتحصل على ميراثك.

الحمل:

الحيوية عالية .. عمل لقاءات وأضواء ومشروع قد يرى النور قريباً.. قد يلتف حولك الأعداء.. اليوم حظ جيد لصداقة جديدة.. دع حياتك تسير بهدوء فخطواتك مهمة هذه الفترة لأنّ الشمس بالحوت.

الثور:

تعب وقد تسبب لنفسك بعض المصاعب وجرّب أن تحيط نفسك بالمحبين وحاول إيجاد حل لأمورك المهنية والاجتماعية.. قد تتعرض لمؤامرة لذلك اثبت جدارتك بالعلم وانتبه لصحتك والعاطفة قد تسبب لنفسك تقلب.. انتبه فإنّ أسهل الأمور أصعبها.

الجوزاء:

يوم جيد تتضّح فيه الأمور وتكتشف بعض الأسرار.. يوم فيه خير للأيام القادمة.. على الرغم من وجود بعض المشكلات.. اليوم للأوراق والسفر ونجاح ينتظرك بسبب الثقة.. مشوار أو تجربة جديدة.

السرطان:

تحسن ملموس ولو بسيط في الأمور المالية المشتركة.. قد تجد تأخيراً في بعض المعاملات ومصاريف.. شاور وادرس التفاصيل.. سلفة ونفقات لاتتأخر عن تقديم المساعدة.. انتبه من بعض الصداقات.. الحب يناديك عليك أن تكون مستعداً.

الأسد:

انتبه من تراجع وتعب ولاسيّما على مستوى الشركاء العاطفة أو العمل.. لاتختلف ولا تتحدى.. استرخِ واكتشف الخطأ واستعد ثقتك بنفسك ولا تكون أنانياً وانتبه من المخالفة في القوانين قد ترتكب الخطأ مرتين اليوم.

العذراء:

حركة بناءة تظهر خبرة ومهارة.. وقد تتعقد المواضيع بسبب تراكم العمل جرب التسريع واطلب المساعدة ولا مانع من تقديم التنازلات.. وتلاحق عملك شخصياً. بالمقابل كن متيقظاً وانتبه لصحتك.

الميزان:

يوم جيد ونجاح وتطورات وحظ في النشاط الاجتماعي.. لقاء رومانسي جيد يعيد لقبلك الاطمئنان وقسم هناك تغيير بالمنزل أو أمور تخص الأولاد.

العقرب:

نزاع مع أحد أفراد العائلة أو العمل وعرقلة لكن حاول الانتصار على كل شيء وتحافظ على ثقتك.. اليوم للعائلة والمنزل.. تصليحات وترميم وضغط من الآخرين فكن مرناً ولا تلجأ للزيف.

القوس:

تتصرف بطريقة حكيمة لتسطير على نقاشات وتلاحق مشروعاً وتطرح أفكاراً عديدة تثير الإعجاب أو تحصل على جواب.. تنقل وسفر قصير للبعض وتجد الأمان لدى الأهل وتظهر بالفتور في العاطفة على الرغم من تظاهرك بالمودة.. يوم ناجح للدفاع عن أي شي.

الجدي:

مفاجأة مع حلول للأوضاع المالية.. قد تسترد دين قديم أو تنجز عمل يقدره الآخرين وتحصل على مكافأة عليه.. الأجواء أكثر رقة.. كن مطمئناً اليوم هناك موهبة وثراء وجمع مال.

الدلو:

القمر لديك وهذا يعني حل مشكلات وإصلاح أخطاء.. الأجواء إيجابية وقدرة على تدمير العقبات والقوة لك اليوم.

الحوت:

لاتتفرد برأيك اليوم إذا شعرت بتململ.. وانتبه من طيش أو سرعة ولا تغامر من دون حساب.. تحرك أعمالك الجماعية واجعل مشروعك بعيد عن الارتجال.. بالهدوء تستطيع التأثير على الآخرين.. لكن انتبه من مؤامرة أو عرقلة.