روسيا تعتقل أمريكيا بتهمة دفع رشوة لمسؤولة روسية رفيعة المستوى

جهينة نيوز:

قضت محكمة في موسكو، باعتقال المواطن الأمريكي، جين سبيكتور، المتهم بالتوسط في تقديم رشوة لمسؤولة في الحكومة الروسية، حسبما أفادت وكالة "إنترفاكس" يوم الخميس.

وبحسب التحقيق، فقد تجاوزت قيمة الرشوة التي تلقتها أناستاسيا أليكسييفا، المساعدة السابقة لنائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، مبلغا يعادل 62 ألف دولار أمريكي، وكانت تتمثل بتذاكر طيران خاصة برحلتين سياحيتين، إحداهما إلى تايلاند، والثانية إلى جمهورية الدومينيكان.

ورفضت المحكمة طلب سبيكتور، الإفراج عنه بكفالة أو وضعه تحت إقامة جبرية.

وأكدت السفارة الأمريكية لدى موسكو، اليوم الجمعة، أنها ستقدم لسبيكتور كل المساعدة القنصلية اللازمة، مؤكدة حرص الولايات المتحدة على حماية مواطنيها في الخارج.

المصدر: إنترفاكس