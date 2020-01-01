الرئيس الجزائري: سوريا لن تسقط وهي الدولة الوحيدة التي لم تطبع حتى الآن

جهينة نيوز:

جدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، مطالبه بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مجددا.

وقال "تبون" في لقاء مع "آر تي"، إن سوريا تستحق العودة إلى الجامعة العربية، لأنها وفية لمبادئها، كما أنها مؤسسة للجامعة، ومن أعرق الدول العربية، موضحا أن امتدادها حتى الدولة الأموية.

وفسر الرئيس الجزائري، ضعف سوريا على المستوى الدولي حاليا، لأنها الدولة الوحيدة التي رفضت التطبيع مع إسرائيل.

وتابع: "فضلا عن أن سوريا عاشت سنين يُبنى اقتصادها وسياستها ومؤسساتها على التصدي، وتقليص المساحات الديمقراطية وحرية الأفراد".

وانتقد الديمقراطية في سوريا و أشار الرئيس الجزائري إلى أن "السلطات السورية كان من الواجب عليه فتح المجال في الداخل للشعب".

وتابع: "من ليس قويا في الداخل من المستحيل أن يكون قويا في الخارج، وتقرير مصير الشعوب لا يكون إلا من الشعوب نفسها".