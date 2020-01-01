تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في إيطاليا

جهينة نيوز:

أفادت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الجمعة، بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وقالت السلطات إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 16 حالة.

وصرح وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا، بأنه تم تعليق جميع الأنشطة العامة بما في ذلك المدارس والمكاتب ونشاطات الأحداث الرياضية، في المناطق المتأثرة بـ"كورونا".

ومن المقرر أن يتم فرض حجر صحي على ما لا يقل عن 250 شخصا ومطالبة الآلاف بالبقاء داخل المنازل، حيث تسابق السلطات في شمالي إيطاليا الزمن من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال جويليو غاليرا، مفوض الصحة لإقليم لومباردي، في مؤتمر صحفي، "لدينا حوالي 250 شخصا يجرى عزلهم حاليا وإجراء فحوصات بشأن الفيروس".

وذكر أن سكان بلدات كودوجنو، وكاستيليوني دي أدا، وكاسالبوستيرلينجو، وعددهم في المجمل أكثر من 35 ألف شخص – سيتم حثهم على عدم مغادرة منازلهم كإجراء احترازي.

وكانت الحالة الأولى التي سجلت في إيطاليا لمواطن (38 عاما) تم إدخاله المستشفى يوم الأربعاء، لكن نظرا لعدم وجود اتصال واضح بالصين، لم يربط الأطباء على الفور حالته بفيروس "كورونا"، لكن بعد تدهور حالته، وإدخاله العناية المركزة، أبلغ الأطباء أنه قضى بعض الوقت في وقت سابق من هذا الشهر مع صديق كان في الصين في يناير الماضي.