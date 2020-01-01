أردوغان يتصل ببوتين لتحديد خطوته المقبلة في ادلب

جهينة نيوز:

أعلن الكرملين، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، ركز على مناقشة الوضع في إدلب.

وأضافت الرئاسة الروسية أن بوتين عبر لأردوغان، لدى مناقشتهما التطورات في منطقة إدلب لخفض التصعيد، عن قلقه الشديد إزاء اعتداءات المجموعات المتطرفة، كما "تمت الإشارة إلى ضرورة احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وذكر الكرملين أن الرئيسين اتفقا على تفعيل المشاورات حول إدلب "من أجل خفض التوتر ووقف إطلاق النار وإزالة التهديد الإرهابي"، إضافة إلى اتفاقهما على مواصلة اتصالات مكثفة بين وزارتي الدفاع.

وأضافت الرئاسة أن الرئيسين بحثا أيضا الأزمة الليبية، مؤكدين أهمية تطبيق قرارات مؤتمر برلين الدولي حول وقف إطلاق النار في هذا البلد.

وكان أردوغان أعلن، سابقا الجمعة، أنه سيتصل هاتفيا مع الرئيس الروسي لبحث آخر التطورات في إدلب، وذلك "لتحديد خطواتنا المقبلة".

وأكد رئيس النظام التركي أن قوات بلاده التي تحتل إدلب لن تنسحب منها، داعيا لإقامة ما اسماه منطقة آمنة بعمق يتراوح بين 30 و35 كم في سوريا.