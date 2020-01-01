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هكذا قام الجيش العربي السوري بالقضاء على إرهابيي أردوغان وتدمير مدرعاتهم على محور النيرب
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هكذا قام الجيش العربي السوري بالقضاء على إرهابيي أردوغان وتدمير مدرعاتهم على محور النيرب
الجمعة, 21 شباط 2020 الساعة 21:11 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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