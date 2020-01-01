صور - هل أطلق جنود أتراك صاروخ على طائرة روسية فسحقتهم..؟

جهينة نيوز:

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي يوم امس مشاهد تظهر إطلاق صاروخ دفاع جوي محمول على الكتف أطلق بإتجاه طائرة هجومية روسية طراز سو-24 و لكن نجحت الطائرة بالتصدي له و الافلات منه.

و ذكرت ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان جنود أتراك قتلوا خلال غارة روسية على مصادر اطلاق الصاروخ المحمول على الكتف و جرح آخرون بالضربة الروسية.

و افاد الناشطون بان الصور , و المشاهد التي نشرت كشفت عن ان نوع الصاروخ المطلق باتجاه الطائرة الروسية هو صاروخ امريكي الصنع و مطلقيه جنود اتراك.

و المشاهد التي عرضت صورت قبيل بدء الهجوم على بلدة النيرب من قبل ارهابيين و ظهر في المشاهد ان التحضير للهجوم شارك به جنود اتراك و و ارهابيين من جبهة النصرة و ظهر مقاتلين يضعون شارة تنظيم داعش الارهابي.

و يذكر ان روسيا لم تعلق على الانباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الساعه.

و كانت وزارة الحرب التركية اعلنت مقتل اثنين من جنودها و اصابة خمسة آخرين, فيما لم يتم الاعلان عن القتلى الاتراك خلال الهجوم على بلدة النيرب رغم مشاهد لدمار عدد من المدرعات و العربات التركية.

و كانت وحدات الجيش العربي السوري دمرت و سحقت القوات التي هاجمت بلدة النيرب و ذكرت مصادر ان عدد كبير من القتلى الاتراك سقط في العملية فيما لم تعلن تركيا حتى الساعه عن خسائرها في النيرب.