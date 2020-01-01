بسبب "حمار" الحكم بالسجن على 14 مصري من 3 سنوات وحتى المؤبد

جهينة نيوز:

أصدرت محكمة مصرية، أحكاما متنوعة بمعاقبة 14 شخصا بالسجن، تراوحت بين الثلاث سنوات والمؤبد، بعد مشاجرة عنيفة وقعت بينهم بسبب حمار.

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شمالي مصر، في جلستها مساء أمس الخميس، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المؤبد، والحادي عشر بالسجن 5 سنوات، وبراءة الثالث عشر والرابع عشر، والسجن 3 سنوات للمتهمين الخامس عشر والسادس عشر، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لباقي المتهمين في واقعة مشاجرة، بسبب تبول حمار أمام منزل أحد العائلات بالقرية.

وقعت المشاجرة في شهر يونيو/ حزيران عام 2018، بين عائلة "الجزار" وعائلة "سالم"؛ بسبب تبول حمار أمام منزل أحدهم.

وأسفرت المشاجرة عن وفاة شاب من عائلة سالم وإصابة شقيقه، فيما توفيت والدتهما من صدمة الخبر، وتوجهت قوات من المديرية إلى القرية للسيطرة على الأوضاع، ووضعت قوات أمنية لملاحظة الحالة بالقرية خوفا من تجديد الإشتباكات بين أبناء العائلتين.

وتبين من التحقيقات أن سبب الواقعة تبول حمار تابع لعائلة "الجزار"، أمام منزل "سالم"، وحدثت مشادة كلامية بين أبناء العائلتين، وتدخل العقلاء بالقرية، لإنهاء الخلاف عن طريق عقد جلسة صلح، إلا أن تطورت الخلافات من جديد، وحدثت مشاجرة عنيفة استخدم فيها الأسلحة النارية.

وتم تحديد 16 متهما في القضية، وألقت قوات الأمن القبض على 10 منهم بحوزة بعضهم أسلحة وذخيرة وأسلحة بيضاء تم استخدامها في المشاجرة، وإحالتهم جميعا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: سبوتنك