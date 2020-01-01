فيروس كورونا .. اصابتين جديدتين في الامارات و أول اصابة في لبنان

جهينة نيوز:

أكد وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية حمد حسن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان لسيدة عمرها 45 عاما كانت آتية على متن طائرة من مدينة قم في ايران.

ولفت حسن في مؤتمر صحافي عقده الجمعة الى ان “هناك حالتين مشتبه باصابتهما بالفيروس”، وتابع “يتم التحقق من إصابتهما بالفيروس”، واضاف “قد أدخلا الى المستشفى لاجراء الفحوصات اللازمة”.

و في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الجمعة، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس "كورونا"، لافتة إلى أن الإصابتين كانتا على اتصال بحالة أخرى تعود لمواطن صيني أعلن عن إصابته مؤخرا.

وأعلنت الإمارات في 16 فبراير الجاري، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد COVID19 لدى شخص يحمل الجنسية الصينية.

وأضافت الوزارة أن المصاب عمره 37 سنة وحالته الصحية مستقرة، لافتة إلى أنه تم رصد المرض من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المكتشفة بالفيروس في الإمارات إلى 11 حالة، تم شفاء 3 حالات منها، فيما يتلقى الآخرون الرعاية الطبية المكثفة.