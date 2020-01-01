أردوغان يقر بإرسال المسلحين من إدلب إلى ليبيا

جهينة نيوز:

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى الجمعة، وجود مسلحين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وقال إردوغان للصحافيين في اسطنبول إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب. هناك كذلك أفراد من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مسلحي "المعارضة" الذين كان يطلق عليهم سابقاً اسم مسلحي "الجيش السوري الحر".

وتدعم تركيا مايسمى "حكومة الوفاق الوطني" التي تعترف بها الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، وأرسلت العشرات من المدربين العسكريين إلى ليبيا بعد أن وقع البلدان اتفاقات في العام الماضي.