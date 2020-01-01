سريع : عملية توازن الردع الثالثة استهدفت شركة أرامكو وأهدافا حساسة في ينبع

الجمعة, 21 شباط 2020 الساعة 16:37 | سياسة, عربي

سريع : عملية توازن الردع الثالثة استهدفت شركة أرامكو وأهدافا حساسة في ينبع

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عصر اليوم الجمعة عن تنفيذ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير "عملية توازن الردع الثالثة" في العمق السعودي.

و قال سريع : "إن عملية توازن الردع الثالثة نفذت بـ12 طائرة مسيرة من نوع صماد3 وصاروخين من نوع قدس المجنح، وصاروخ ذوالفقار الباليستي بعيد المدى ".

وتابع "عملية توزان الردع الثالثة رد طبيعي ومشروع على جرائم العدوان والتي كان آخرها جريمة الجوف".

وتوعد متحدث القوات المسلحة النظام السعودي بضربات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا.


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