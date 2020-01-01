أردوغان يدعو لإقامة "منطقة آمنة" بعمق يتراوح بين 30 و35 كيلومتراً شمال سوريا

الجمعة, 21 شباط 2020 الساعة 16:24 | سياسة, عالمي

أردوغان يدعو لإقامة

جهينة نيوز:

أعلن رئيس النظام التركي رجب طيب إردوغان أنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم لبحث الوضع في الشمال السوري.

وأشار إردوغان إلى أن هذا الاتصال "سيحدد موقف أنقرة من إدلب"، مضيفاً أنه تم اقتراح عقد قمة رباعية بخصوص ادلب لكن بوتين لم يرد بعد.

ومن جانبه أكد الكرملين أن اتصالاً هاتفياً بين الرئيي الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان سيجري مساء اليوم.

ودعا رئيس النظام التركي لإقامة "منطقة آمنة" بعمق يتراوح بين 30 و35 كيلومتراً في سوريا، وشدد على أن قواته "لن تنسحب من إدلب"، معتبراً أن اتفاق أضنة "يمنح تركيا حق التواجد في شمال سوريا".

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي يشير فيها إردوغان إلى "اتفاق أضنة" الموقع بين دمشق وأنقرة بوساطة إيرانية مصرية عام 1998


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