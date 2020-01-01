وفاة والدة الفنان جورج وسوف عن عمر ناهز 82 عاماً

الجمعة, 21 شباط 2020 الساعة 16:16 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

وفاة والدة الفنان جورج وسوف عن عمر ناهز 82 عاماً

جهينة نيوز:

توفيت صباح اليوم، الجمعة، السيدة فرحة متعب الصدي، والدة سلطان الطرب الفنان السوري جورج وسوف، عن عمر ناهز 82 عاما، ومن المقرر أن يقام صلاة الجثمان على الراحلة الساعة الثالثة، عصر اليوم الجمعة، فى كنيسة مار إلياس - كفرون رفقة، في سوريا.

وكتب الفنان جورج وسوف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهر اليوم: "ماما يا ماما دخلك يا ماما... سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم. حزني كبير، الله يخلّي امهات الجميع. #الدني_ام". "

تُقبل التعازي بوفاة الراحلة فى صالة كنيسة مار إلياس، أيام السبت والأحد والإثنين، من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.


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