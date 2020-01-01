العراق: الحشد الشعبي يعيّن أبوفدك خلفاً للمهندس

جهينة نيوز:

أعلن ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​تعيين عبد العزيز، المعروف باسم "أبوفدك" خلفا لأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد السابق الذي استشهد إلى جانب ​قاسم سليماني​ قائد قوة ​القدس​ التابعة للحرس الثوري الإيراني، بضربة أميركية قرب مطار ​بغداد​.

وأشار نائب معاون رئيس الهيئة أبو علي البصري، في تصريح صحفي إلى أن "هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعاً واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز المعروف بأبو فدك، بمنصب رئيس الأركان خلفا للشهيد ابو مهدي المهندس".

ولفت البصري إلى أنه "تم تبليغنا بأنه سيتم توقيع الأمر الديواني بتعيين أبوفدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه من قبل هيئة الحشد".