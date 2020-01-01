الدفاع الروسية تؤكد مساندة المدفعية التركية هجوم الإرهابيين على محور النيرب أمس

جهينة نيوز:

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ان "​تركيا​ أرسلت تعزيزات عسكرية هائلة إلى إدلب".

واكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات النظام التركي ساندت بالمدفعية هجوم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي أمس على محور بلدة النيرب غرب مدينة سراقب بريف إدلب.

من جهة أخرى، نفى رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء بحري أوليغ جورافليوف، أنباء زعمت نزوح "مئات الآلاف" المدنيين بمحافظة إدلب السورية نحو الحدود السورية التركية بسبب العمليات القتالية ضد الارهابيين. وقال: "لا توجد مواد مصورة أو أشرطة فيديو يمكن التحقق منها، وأي أدلة أخرى تدعم أنباء نزوح "حوالي مليون" شخص من منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى الحدود السورية التركية"، داعياً تركيا لتأمين خروج المدنيين من إدلب.