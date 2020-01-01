أبراج الجمعة 21 شباط مع سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود 21 شباط: لديه مواهب مكبوتة لا تظهر إلا إذا طرق الحظ بابه.. صامت في الاجتماعات ويحب السفر والاختلاط والتضحية ويميل إلى الرومانية ولديه تغييرات دائماً.. هذا العام يحمل له ظهور اجتماعي قوي وأرباح للبعض.. في الربيع هناك عمل جديد وهدية غير متوقعة وتغيير بالمكان أو الاقامة أو الفكر.

الحمل:

يوم مناسب جداً للقاء أصدقاء قدامى.. نشاط اجتماعي.. وتسمع أخبار كثيرة.. هناك نقاشات حول مواضيع مهمة.. قد تتعاون مع الآخرين لترى شخصاً قديماً.

الثور:

كلامك يهدف إلى الحل.. من المحتمل أن تخلق مشكلة.. حاول شرح وجهة نظرك وانجز عملك ولا تحاول إرضاء الآخرين.. هناك نقاشات لاجدوى منها اليوم.. انهِ أعمالك ولا ترد بسرعة وركّز على عملك فقط وعلى سمعتك.

الجوزاء:

حديث لبق وتفكر بسفر وترمم أحداث سابقة وتوسيع دائرة العمل.. شعبيتك تؤكد أنّ نهارك مليء بالحيوية والمعرفة وقد تدخل مشروعاً أو تكتشف قضايا كانت غائبة عنك وتنشط من جديد.

السرطان:

الأجواء في تحسن أكثر من السابق.. قد تشعر أنك بحاجة للوحدة.. ويقف الأصدقاء إلى جانبك.. لاتعود إلى الماضي لأنه يسبب لك الحزن.. عالج مواضيعك من دون عناد وفكّر بعقلك ولا تقحم بنفسك بالنار كي تنقذ غيرك... فرصة مالية واستحقاق للبعض.

الأسد:

عرقلة بسيطة.. اهتم برأي المقربين وافصل بين العمل والعاطفة.. لاتعاتب ولا تطلق أحكاماً عشوائية فقد يتكاتف البعض ضدك لذلك لا تشعل الحرب ضدك.. لديك قدرة على حماية مصالحك لأن الشراكة متعبة والخصم أقوى.

العذراء:

صامت قليل الكلام تشعر ببعض الكسل.. حاول تنظيم وقتك فقد يطرأ عبء جديد يجعلك تتأخر.. لذلك وازن في العمل حتى تصل إلى نتيجة مرضية.. تخاف المرض فانتبه لصحتك اليوم أيضاً.

الميزان:

يقترب الحظ منك.. متألق اليوم وتقوم بمشروع إبداعي إذا كنت مهتم بالمجال الثقافي أو الفني... يوم جيد لمساعدة الأهل والاتصالات والتغيير.. لاتصد الشريك وانتبه لمصروفك المتزايد.. هناك مشورة عامة تخص ولد أو تغيير إقامة أو تغيير في شكلك.

العقرب:

يوم إيجابي.. تهتم بشؤون البيت، قد تخطئ بتقديرك لبعض الأمور وتتصرف بتهور.. لاتغضب وابق هادئاً.. عاطفياً الأمور جيدة بشكل عام انتبه للعائلة هناك أعطال وتصليحات.

القوس:

تملك مخزون طاقة وتحب السفر وتتبع فكرة جديدة أو ترويج.. كثير الحركة والتواصل اليوم... اغتنم الفرصة وارضِ الآخرين لأنهم يحبونك.

الجدي:

حسابات كبيرة كسب ومدفوعات.. الجو يعيطك ثقة كبيرة لذلك حاول توسيع رؤيتك بكل الأمور خاصة المستقبلية... اليوم لديك القدرة على المطالبة بحقك.

الدلو:

القمر لديك ومناسب لعمل جديد ويبث فيك طاقة إيجابية وتعاون ونشاط وتكسر الروتين.. حافظ على ازدهارك المعنوي ولا تبتعد عن مسارك الأساس لأنّ وضعك جيد ولاسيّما قدرتك على السيطرة على زمام الأمور.

الحوت:

فترة لاتخلو من إزعاجات.. لا تتطرف ولا تتخطى حدودك خذ الأمور ببساطة وانتبه من الحسد.. قد تقع في فخ الكلمات المنمقة.. كن حذراً على معنوياتك لأنّ المؤامرة قد تكون بالخفاء