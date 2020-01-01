بوتين يؤكد ضرورة مواجهة التهديد الإرهابي والحفاظ على وحدة سورية

جهينة نيوز:

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على ضرورة مواجهة التهديد الإرهابي والحفاظ على وحدة سورية وسيادتها.

وأفاد الكرملين في بيان نقله “موقع روسيا اليوم” بأن بوتين أشار خلال اتصال هاتفي اليوم مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى ضرورة “تحييد التهديد الإرهابي في ظل احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية دعت في وقت سابق اليوم النظام التركي إلى وقف دعم الإرهابيين في محافظة إدلب وتزويدهم بالأسلحة.

من جهة أخرى أشار الكرملين إلى أن زعماء الدول الثلاث دعوا إلى التنفيذ التام لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف الحوار السياسي في سياق قرارات مؤتمر برلين حول ليبيا.