تركيا: روسيا رفضت استخدامنا للاجواء السورية و واشنطن قد تدعمنا بمنظومة باتريوت

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار أن واشنطن قد ترسل بطاريات صواريخ "باتريوت" إلى تركيا.

وقال أكار لقناة "سي إن إن ترك": "الولايات المتحدة تصدر تصريحات عن دعمها لنا في إدلب. بالطبع، نحن لا نتحدث عن ظهور الجيش الأمريكي هناك. قد يكون الحديث حول الدعم في شكل بطاريات باتريوت، ربما من دول أوروبية أخرى. ونحن نُقدِر مثل هذه العروض".

وأضاف أكار: "مع الأسف، روسيا لا توافق على طلباتنا باستخدام الأجواء السورية. من المهم في الوقت الحالي أن نستخدمها بالكامل، هناك تقدم في هذا الاتجاه، فنحن نتفاوض، والموضوع لا يزال على جدول الأعمال".

و في وقت سابق دعت وزارة الدفاع الروسية تركيا للامتناع عن دعم الارهابيين و جاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية انه "على خط فض النزاع، تم إبلاغ الجانب التركي بأن وسائل السيطرة الموضوعية الروسية رصدت نيران مدفعية من المواقع التركية على وحدات الجيش السوري، وبعد إبلاغ الجانب التركي بهذه المعلومات، توقف إطلاق نيران المدفعية".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدعم فيها القوات المسلحة التركية المسلحين ، داعية "الجانب التركي إلى وقف دعم عمليات الإرهابيين ونقل أسلحة لهم".

من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن دعم تركيا لهجمات المسلحين يهدد بالمزيد من تصعيد النزاع في سوريا.