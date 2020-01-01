بالفيديو - مدفعية الاحتلال التركي تقوم بتغطية ارهابيي جبهة النصرة

ججهينة نيوز:

رصدت طائرات روسية مسيرة مدفعية الاحتلال التركي و هي تقوم بقصف مواقع للجيش العربي السوري أثناء مؤازرتها تنظيم جبهة النصرة الارهابية.

و نشرت قناة زفيزدا التلفزيونية مشاهد تظهر مدافع تركية من داخل احد مواقع الاحتلال التركي و هي تقوم بقصف مواقع الجيش العربي السوري.

و في وقت سابق ذكرت الدفاع الروسية في بيان لها أنه على خط فض النزاع، تم إبلاغ الجانب التركي بأن وسائل السيطرة الموضوعية الروسية رصدت نيران مدفعية من المواقع التركية على وحدات الجيش السوري، وبعد إبلاغ الجانب التركي بهذه المعلومات، توقف إطلاق نيران المدفعية

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدعم فيها القوات المسلحة التركية المسلحين ، داعية "الجانب التركي إلى وقف دعم عمليات الإرهابيين ونقل أسلحة لهم".